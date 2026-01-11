PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nuovo Milan in agguato”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Nuovo Milan in agguato'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la grande sfida tra Inter e Napoli: scappo o spacco. Roma da Champions. Vittoria contro il Sassuolo. Nuovo Milan in agguato. Contro la Fiorentina Allegri cambia. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

