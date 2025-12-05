Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Vernazza su Lazio-Milan: “Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante”

COPPA ITALIA

Vernazza su Lazio-Milan: “Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante”

Vernazza su Lazio-Milan: 'Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante'
Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero su Rafael Leao dall'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan esce dalla Coppa Italia e non è detto che in assoluto sia un male, ora la squadra ha un unico grande bersaglio, lo scudetto". Il giornalista Sebastiano Vernazza si è occupato del pezzo di analisi de 'La Gazzetta dello Sport' di Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia. Il parere sull'assenza di Modric in campo: "Nel primo atto di ieri il palleggio del Milan tendeva al banale. Mancava lo squarcio di luce, la verticalità improvvisa che Modric sa generare a prescindere. Ardon Jashari, il regista rossonero di giornata, veniva da oltre tre mesi di “fermo biologico” per grave infortunio, la frattura composta di un perone, e non si poteva pretendere che si impossessasse subito dello scettro del comando".

Lazio-Milan, Vernazza e il duro parere su Leao

—  

Vernazza ha un parere abbastanza duro su Leao: "Jashari, con una palla alla Modric, ha pescato Estupinan sul fondo area sinistra e l’ecuadoriano è stato lesto a toccare in mezzo per Leao: sciagurato il tiro del portoghese, con pallone in curva. E qui tocca ribadire una volta di più come Leao in certi giorni si muova con una sufficienza irritante. Proprio non ce la fa a percorrere l’ultimo miglio, a diventare un attaccante feroce sempre".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema>>>

Il giornalista conclude: "È stato il Milan a farsi del male ed è su questo che bisognerà lavorare per vincere lo scudetto. Il ritorno in Champions lo diamo per scontato: al Milan non restano che la Supercoppa italiana in Arabia e 25 giornate in campionato".

Leggi anche
Passerini sicuro: “Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve”
Prima pagina Tuttosport: “Il veleno Lazio fa fuori il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA