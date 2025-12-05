Vernazza su Lazio-Milan: “Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante”

"Il Milan esce dalla Coppa Italia e non è detto che in assoluto sia un male, ora la squadra ha un unico grande bersaglio, lo scudetto". Il giornalista Sebastiano Vernazza si è occupato del pezzo di analisi de 'La Gazzetta dello Sport' di Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia. Il parere sull'assenza di Modric in campo: "Nel primo atto di ieri il palleggio del Milan tendeva al banale. Mancava lo squarcio di luce, la verticalità improvvisa che Modric sa generare a prescindere. Ardon Jashari, il regista rossonero di giornata, veniva da oltre tre mesi di “fermo biologico” per grave infortunio, la frattura composta di un perone, e non si poteva pretendere che si impossessasse subito dello scettro del comando".