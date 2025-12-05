Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: “Il veleno Lazio fa fuori il Milan”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus: Vlahovic operazione ok. Coppa Italia, Bologna santi in Paradiso. Il veleno Lazio fa fuori il Milan. Conte perde pure Lobotka. Toro, vuoi Maldini in prestito? Sorteggio Mondiale l'Italia è una X. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
