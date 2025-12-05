Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti. Zac, fuori Max. Capolavoro Lazio, il Milan va a casa. Lucio, ti presento Conte: verso Napoli-Juventus. Inter, sorpresa Diouf. Roma occasione in Brasile. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
