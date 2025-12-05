Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Coppa Italia. La Lazio vince 1-0 e va ai quarti. Milan che botta. C'è il sorteggio Mondiale al momento senza Italia. Napoli e Juventus incrocio pericoloso. Diouf promesso. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
