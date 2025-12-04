Il giornalista Franco Ordine ha parlato dei cambiamenti portati da Allegri al Milan e delle svolta avvenuta dopo la Cremonese. Un estratto da 'Il Giornale'

Il Milan è cambiato molto dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri. Come racconta il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per 'Il Giornale', l'allenatore rossonero sta avendo anche tantissimo successo sui social: "Un vero eroe per il popolo dei social dai colori rossoneri. Perché le sue gesta, il pallone calciato lontano durante l'assedio del Napoli, la litigata con arbitro e quarto uomo per il clamoroso rigore negato in Milan-Bologna, ne hanno rilanciato la popolarità".