Ordine: “Allegri eroe dei social. Prima svolta dopo Milan-Cremonese”. Ecco il motivo

Il giornalista Franco Ordine ha parlato dei cambiamenti portati da Allegri al Milan e delle svolta avvenuta dopo la Cremonese. Un estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è cambiato molto dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri. Come racconta il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per 'Il Giornale', l'allenatore rossonero sta avendo anche tantissimo successo sui social: "Un vero eroe per il popolo dei social dai colori rossoneri. Perché le sue gesta, il pallone calciato lontano durante l'assedio del Napoli, la litigata con arbitro e quarto uomo per il clamoroso rigore negato in Milan-Bologna, ne hanno rilanciato la popolarità".

I 'dogmi' di Allegri e l'arrivo al Milan di Rabiot: parla Ordine

Oltre alla nota social, Ordine parla delle svolte che ha dato Allegri: "Appello alla coesione interna, ripristino della tradizione berlusconiana nei comportamenti, ritiri secondo calendario classico e colloqui one to one con Maignan e Leao, le colonne del gruppo".

Infine il giornalista parla del fondamentale arrivo di Rabiot durante l'ultimo giorno del mercato estivo (qui le parole di De Zerbi sul francese): "La prima svolta è avvenuta dopo la sconfitta con la Cremonese: il giorno dopo si precipitò in sede, parlò con Furlani e Tare per cogliere al volo l'opportunità del divorzio tra Rabiot e Marsiglia. Chissà dove sarebbe ora il Milan senza il francese".

