Prima pagina Tuttosport: “Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Chiellini su Spalletti. Vanja-Buongiorno, Napoli vince contro il Cagliari ai rigori. Pio Esposito golden gol. L'Inter travolge il Verona, bene anche l'Atalanta in Coppa Italia. Torino, c'era una volta il futuro. Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

