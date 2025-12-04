Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Tuttosport: "Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric"
Prima pagina Tuttosport: “Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Chiellini su Spalletti. Vanja-Buongiorno, Napoli vince contro il Cagliari ai rigori. Pio Esposito golden gol. L'Inter travolge il Verona, bene anche l'Atalanta in Coppa Italia. Torino, c'era una volta il futuro. Lazio-Milan, ecco Jashari. Max lo prova alla Modric. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
