PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il conto di Sarri”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il conto di Sarri”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, il conto di Sarri'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Passa anche il Napoli contro il Cagliari. Mercato: mezza Serie A rischia limitazioni. Milan, il conto di Sarri. Questa sera Lazio-Milan. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan scopre Jashari”
Milan, il fattore Allegri: cambio di mentalità, tutto lo seguono. E c’è un diktat a Milanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA