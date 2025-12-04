PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan scopre Jashari”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria in Coppa Italia dell'Inter sul Venezia. Il Napoli passa ai rigori contro il Cagliari. Il Milan scopre Jashari. Titolare contro la Lazio. Vlahovic e Gatti oggi si operano. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

 

