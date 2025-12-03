"Il Milan e Maignan sono d’accordo di convivere serenamente e seriamente fino a giugno, mese in cui al francese scadrà il contratto, e poi si vedrà. La sensazione è che, se l’appuntamento è così lontano, l’addio sia quanto meno probabile. Sarebbe un peccato, una perdita tecnica grave. Perciò è il caso di provare in ogni modo a convincerlo che il Milan è la casa migliore per lui. Giusto per non avere rimpianti".