Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan? Il giornalista Stefano Agresti ne parla in un suo pezzo molto interessante. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'Stefano Agresti parla del momento di forma di Mike Maignan, ricordando il miracolo sul colpo di testa di Gila nei primi istanti di Milan-Lazio 1-0: "Quell’intervento ha ribadito che Mike è tornato all’anno dello scudetto, quando grazie a lui piovevano punti come fosse un centravanti".

Il contratto di Mike Maignan resta in scadenza al termine della stagione: i rossoneri potrebbero pensare a un rinnovo in queste settimane? Igli Tare, proprio prima di Milan-Lazio ne ha parlato (leggi qui le sue parole). Il parere di Stefano Agresti è chiaro. Ecco le sue parole.

"Il Milan e Maignan sono d’accordo di convivere serenamente e seriamente fino a giugno, mese in cui al francese scadrà il contratto, e poi si vedrà. La sensazione è che, se l’appuntamento è così lontano, l’addio sia quanto meno probabile. Sarebbe un peccato, una perdita tecnica grave. Perciò è il caso di provare in ogni modo a convincerlo che il Milan è la casa migliore per lui. Giusto per non avere rimpianti".

