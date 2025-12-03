Prima pagina Corriere dello Sport, l’intervista  Gravina: “Quante bugie”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l'Udinese. L'intervista Gravina: "Quante bugie". Napoli vuole tutto: Conte fa turnover. Pio Esposito e Thuram guidano l'Inter 2. . Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
