Prima pagina Corriere dello Sport, l’intervista  Gravina: “Quante bugie”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l'Udinese. L'intervista  Gravina: "Quante bugie". Napoli vuole tutto: Conte fa turnover. Pio Esposito e Thuram guidano l'Inter 2. . Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

