Lazio-Milan, Pazzini: 'Leao sta migliorando, ma i rossoneri hanno ...'

L'ex punta anche dell'Inter riprende le parole di Allegri nel post partita. L'allenatore rossonero ha parlato anche del ruolo dei centrocampisti: "Abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive". Pazzini è concorde e commenta così: "Loftus-Cheek ha avuto due occasioni, perché si inseriva quando Leao si allargava, è andato vicino al gol. Il Milan ha bisogno di un giocatore che riempia l'area di rigore".