Lazio-Milan, Pazzini: 'Leao sta migliorando, ma i rossoneri hanno ...'

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Ecco il suo pensiero su Leao dalle parole a SportMediaset
Il Milan non ha giocato un brutto secondo tempo contro la Lazio, ma non è stato poi tanto pericoloso, sprecando quelle poche occasioni create. Il gol di Zaccagni condanna i rossoneri all'eliminazione in Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Al centro dell'attacco è stato di nuovo proposto Leao. L'ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini ha commentato a 'SportMediaset' la prestazione del portoghese. Ecco le sue parole.

Lazio-Milan, Pazzini su Leao punta

"Leao gioca attaccante, ma lo fa in un modo molto particolare. Anche se sta migliorando a giocare spalle alla porta: non giocando esterno, ma centrale ha da fare diversi movimenti, ma sta migliorando. Quando non ha molto il possesso del pallone, si allarga".

L'ex punta anche dell'Inter riprende le parole di Allegri nel post partita. L'allenatore rossonero ha parlato anche del ruolo dei centrocampisti: "Abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive". Pazzini è concorde e commenta così: "Loftus-Cheek ha avuto due occasioni, perché si inseriva quando Leao si allargava, è andato vicino al gol. Il Milan ha bisogno di un giocatore che riempia l'area di rigore".

