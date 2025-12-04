L'ex calciatore del Milan Marco Borriello, intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini, ha rilasciato alcune dichiarazioni

In occasione della presentazione del nuovo album delle figurine Panini 2025/26 nella giornata di ieri, l'ex giocatore del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Tra i vari temi temi discussi, l'ex rossonero ha voluto parlare della questione attaccante: al Milan serve davvero? Borriello ha riposto, prendendo d'esempio un ex calciatore rossonero, per poi spostarsi a parlare del nuovo ruolo di Rafael Leao designato da Massimiliano Allegri