Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Borriello sicuro: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud” E su Leao…

INTERVISTE

Borriello sicuro: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud” E su Leao…

Borriello sicuro: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud” E su Leao… - immagine 1
L'ex calciatore del Milan Marco Borriello, intervenuto a margine della presentazione dell'album Panini, ha rilasciato alcune dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In occasione della presentazione del nuovo album delle figurine Panini 2025/26 nella giornata di ieri, l'ex giocatore del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Tra i vari temi temi discussi, l'ex rossonero ha voluto parlare della questione attaccante: al Milan serve davvero? Borriello ha riposto, prendendo d'esempio un ex calciatore rossonero, per poi spostarsi a parlare del nuovo ruolo di Rafael Leao designato da Massimiliano Allegri

Milan, le parole di Borriello

—  

Ad Allgeri manca un attaccante? La risposta di Borriello non tarda ad arrivare:

"Al Milan manca un 'nove' puro, alla Giroud. Nonostante ciò però la squadra sta girando bene. Quando va in contropiede ha delle frecce nel suo arco impressionati: Pulisic, Leao..."

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, novità sulla seconda maglia 2026/27. Trattativa avanzata per un giovane terzino e le ultime su Gimenez

L'ex rossonero ha poi voluto parlare di Rafael Leao: "II portoghese centravanti? Sicuramente Allegri è bravo a fare il suo mestiere ma io non ce lo vedo ad agire da centravanti. Lo vedo più come esterno".

Leggi anche
Milan, il figlio di Costacurta si racconta: “La mia rinascita è stata in Svizzera, ho...
Milan, Lentini sull’incidente: “Ho avuto bisogno di tanto tempo per recuperare....

© RIPRODUZIONE RISERVATA