Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti al Milan: “Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti”

COPPA ITALIA

Pellegatti al Milan: “Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti”

Pellegatti dopo Lazio-Milan: 'Tirate fuori i soldi per l'attaccante. Nkunku ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Un appello alla dirigenza. Ecco le sue parole da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il Milan ha controllato la partita a lungo, ma senza essere pericoloso, così come la Lazio". Il giornalista Carlo Pellegatti commenta così la sconfitta in Coppa Italia del Milan contro la Lazio: "Primo tiro in porta per i rossoneri al minuto 91' con Pulisic. Cosa dice questa partita? Sul piano della rosa c'è una bella differenza tra i titolari e le alternative. Anche se non giocando spesso fanno più fatica. Quello che si può dire in maniera chiara è che al Milan manca la punta centrale. Dobbiamo andare a prenderla".

Pellegatti al Milan: "Prendete un centravanti"

Questo il parere chiaro del tifoso del Milan che su 'YouTube' continua con le sue parole: "Leao sul piano della volontà e del sacrificio non si può dire nulla, ma non è un centravanti. Bisogna migliorare con il movimento in avanti e sulle fasce. Rimane l'idea che il Milan faccia fatica ad andare verso la porta avversaria e spesso al centro dell'area non c'è nessuno. Questo è il problema. Jashari bene, sottotono Tomori, mentre De Winter è colpevole del gol di Zaccagni. La Lazio ha meritato di vincere. Adesso andiamo avanti con Leao e Pulisic, ma l'attaccante va preso a fine dicembre non a gennaio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, dalla sconfitta contro la Lazio arrivano segnali: il calciomercato serve ad Allegri>>>

Pellegatti avvisa la dirigenza: "Va rotto il porcellino senza aspettare l'eventuale cessione di Gimenez. È una sofferenza. Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti. Nkunku quando entra e come se non entrasse, non si vede. Quando entra lui o Gimenez non siamo tranquilli. Manca anche l'alternativa a Saelemaekers. Anche se vai sotto di 10 milioni di euro sul bilancio non muore nessuno. Serve un centravanti, bisogna tirare fuori i soldi senza aspettare la cessione di Gimenez, è insopportabile".

Leggi anche
Borriello sicuro: “Al Milan manca un ‘nove’ puro, alla Giroud” E su...
Milan, il figlio di Costacurta si racconta: “La mia rinascita è stata in Svizzera, ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA