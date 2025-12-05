Pellegatti dopo Lazio-Milan: 'Tirate fuori i soldi per l'attaccante. Nkunku ...'

Questo il parere chiaro del tifoso del Milan che su 'YouTube' continua con le sue parole: "Leao sul piano della volontà e del sacrificio non si può dire nulla, ma non è un centravanti. Bisogna migliorare con il movimento in avanti e sulle fasce. Rimane l'idea che il Milan faccia fatica ad andare verso la porta avversaria e spesso al centro dell'area non c'è nessuno. Questo è il problema. Jashari bene, sottotono Tomori, mentre De Winter è colpevole del gol di Zaccagni. La Lazio ha meritato di vincere. Adesso andiamo avanti con Leao e Pulisic, ma l'attaccante va preso a fine dicembre non a gennaio".