Pellegatti dopo Lazio-Milan: 'Tirate fuori i soldi per l'attaccante. Nkunku ...'

LEGGI ANCHE: Milan, dalla sconfitta contro la Lazio arrivano segnali: il calciomercato serve ad Allegri>>>
Pellegatti avvisa la dirigenza: "Va rotto il porcellino senza aspettare l'eventuale cessione di Gimenez. È una sofferenza. Tirate fuori sti soldi e andate a prendere un buon centravanti. Nkunku quando entra e come se non entrasse, non si vede. Quando entra lui o Gimenez non siamo tranquilli. Manca anche l'alternativa a Saelemaekers. Anche se vai sotto di 10 milioni di euro sul bilancio non muore nessuno. Serve un centravanti, bisogna tirare fuori i soldi senza aspettare la cessione di Gimenez, è insopportabile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA