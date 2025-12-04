Il papà di Gimenez torna a parlare. Dopo alcune settimane di silenzio, l'ex calciatore e padre del bomber messicano Christian Gimenez, è stato intervistato sul canale YouTube di Vamos Show, dove ha parlato del possibile trasferimento del figlio già a gennaio. In mezzo a tante voci di mercato che lo vedono sempre più lontano dal Milan, complice il suo 'scarso' rendimento, il papà ha voluto chiarire la posizione del figlio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Il papà di Gimenez: “Lui è molto felice a Milano, sta bene. Pensa di diventare importante”
Milan, le parole di Christian Gimenez—
"E' possibile che Santiago (Gimenez) possa cambiare aria? Avete preso in considerazione l'idea? "No, da parte nostra no, da parte nostra no, non l'abbiamo pensato. Lui è molto felice a Milano e credo che abbia la sensazione che, se sta bene, a un certo punto possa diventare molto importante. Però no, no... oggi non abbiamo questo pensiero. Anche se se ne occupa la sua agente, io non mi intrometto molto, certo. Ma comunque no, davvero. Non abbiamo parlato di questo tema e si, ho percepito che si è detto tanto, ma noi due non ne abbiamo mai parlato"
