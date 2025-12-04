Pianeta Milan
Milan, Borghi: “Maignan ha ritrovato il livello dei primi tempi rossoneri”

Nel suo canale YouTube, il giornalista Sky Stefano Borghi, ha ha voluto commentare la stagione di Mike Maignan
Nel suo canale YouTube, il giornalista Sky Stefano Borghi, ha ha voluto commentare la stagione di Mike Maignan, tornato ai livelli delle scorse stagioni, grazie anche alla mano di Filippi, preparatore dei portieri.  Ecco, di seguito, le sue parole in merito.

Milan, le parole di Borghi su Maignan

Su Maignan: “Ancora una volta determinante sul risultato del Milan è la figura di Mike Maignan che adesso gioco forza comincerà ad essere affrontata anche in ottica futura perché sappiamo bene il suo contratto scade in estate e che ci sono delle negoziazioni non particolarmente accelerate. Maignan, vuoi anche per la figura del preparatore dei portieri che lavora con Allegri, Filippi, che è veramente una delle figure più alte nel ruolo che ci siano al mondo se non la più alta, vuoi per tanti motivi, ma Maignan ha ritrovato il livello dei primi tempi rossoneri.

Ha parato due rigori fondamentali contro Roma e Inter, la parata sul colpo di testa di Gila è stata una parata che vale tanto quanto quelle perché la gara si poteva indirizzare e qualche certezza poteva venire meno, la Lazio sarebbe stata favorita ancora di più nel fare una partita difensiva trovando il vantaggio subito e lui invece con questo miracolo ha permesso al Milan di potersi mantenere sui propri binari per poi migliorarne nel secondo tempo”

