Caressa: 'Su Leao scelta definitiva. Rabiot il giocatore più decisivo arrivato in Italia'
Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del Milan nel suo video su 'YouTube'. Particolare attenzione sul ruolo di Leao e Rabiot. Ecco un estratto
"Sta completamente cambiando modo di giocare. Tocca meno palloni, fa meno dribbling, ma è molto più decisivo". Questo il parere di Fabio Caressa sul 'nuovo' Leao che non sta giocando più da esterno, ma da prima punta nel Milan di Allegri: "Fa un po' strano vedere Leao attaccante, essere meno nel gioco, non cercare l'uno contro uno perché deve essere più bravo nell'andare a chiudere l'azione".

Il giornalista, nel suo video su 'YouTube', continua con la sua analisi sul portoghese: "Però quando il Milan verrà attaccato in quella posizione lì, la squadra sarà più pericolosa nelle ripartenze. E mi sembra che la scelta di Allegri sia definitiva, e non penso che chieda un'altra prima punta a gennaio al Milan. Può essere ma non sono sicuro. Perché lì Leao può giocare tranquillo, non rincorrere nessuno".

"Rabiot è il giocatore più decisivo che è arrivato in Italia, secondo me". Continua Caressa: "E mi chiedo come sia possibile che la Juventus non gli abbia rinnovato il contratto. E' fondamentale per gli equilibri del Milan".

