Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del Milan nel suo video su 'YouTube'. Particolare attenzione sul ruolo di Leao e Rabiot. Ecco un estratto

"Sta completamente cambiando modo di giocare. Tocca meno palloni, fa meno dribbling, ma è molto più decisivo ". Questo il parere di Fabio Caressa sul 'nuovo' Leao che non sta giocando più da esterno , ma da prima punta nel Milan di Allegri : "Fa un po' strano vedere Leao attaccante, essere meno nel gioco, non cercare l'uno contro uno perché deve essere più bravo nell'andare a chiudere l'azione".

Il giornalista, nel suo video su 'YouTube', continua con la sua analisi sul portoghese: "Però quando il Milan verrà attaccato in quella posizione lì, la squadra sarà più pericolosa nelle ripartenze. E mi sembra che la scelta di Allegri sia definitiva, e non penso che chieda un'altra prima punta a gennaio al Milan. Può essere ma non sono sicuro. Perché lì Leao può giocare tranquillo, non rincorrere nessuno".