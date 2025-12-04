LEGGI ANCHE: Estupinan occasione d'oro. Bartesaghi ha convinto il Milan. Contro la Lazio il terzino deve ...>>>
Il Milan con Allegri è una squadra estremamente pragmatica: non giocano il miglior calcio d'Italia, ma Allegri ha vinto tanto e sa come si vince. Sarà una battaglia: oggi una pretendente assoluta è impossibile da indicare, tutte queste hanno i loro argomenti per arrivare in fondo. Però è bello, è eccitante un campionato così perché in vetta c'è una lotta davvero serratissima".
