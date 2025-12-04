La lotta scudetto, quest'anno più che mai, è molto 'sofferta'. Son ben quattro le squadre ad un punto e, dopo 13 giornate, ancora non si riesce ad immaginare un'ipotetica vincitrice. A parlare del tema è stato anche Federico Pastorello, noto procuratore sportivo, ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com'. Ecco, di seguito, le sue parole (menzionato anche il Milan):

Milan, le parole di Pastorello

Chi vince lo Scudetto? "Quest'anno è particolarmente difficile e io non escludo nemmeno la Juventus di Spalletti perché è una squadra che ha grandi qualità che spiccherà il volo quando inizierà a capire ciò che il mister vuole. La Roma di Gaspefini sta proponendo un calcio importante, seppur con una rosa non completa. Quella dell'Inter per me resta la rosa migliore, il Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un grande calciomercato ed è campione in carica.