Il giornalista Carlos Passerini ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero sul mercato de 'Il Corriere della Sera'
"Salutata la Coppa, che non vince ormai dal 2003, un’eternità, il Diavolo ora non può far altro che rimettere la testa sul campionato: resta solo quello, oltre alla Supercoppa di fine mese a Riad". Queste le parole del giornalista Carlos Passerini dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio in Coppa Italia. Il commento da 'Il Corriere della Sera': "Tradotto: tutte le energie devono essere incanalate lì. C’è un primo posto da difendere. Per riuscirci servirà però di più, rispetto a quanto visto ieri. La trasferta di Torino lunedì sarà già il primo crocevia, visto che domenica Napoli e Juventus si toglieranno".
Passerini continua: "Poi Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina: se c’è un momento per accelerare, è questo. In attesa del mercato di gennaio. Dove il Milan non potrà restare a guardare, se vuole alzare il livello di una rosa oggi troppo corta".