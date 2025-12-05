Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Passerini sicuro: “Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve”

news milan

Passerini sicuro: “Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve”

Passerini sicuro: 'Mercato il Milan non può restare a guardare. Ecco cosa serve'
Il giornalista Carlos Passerini ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero sul mercato de 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Salutata la Coppa, che non vince ormai dal 2003, un’eternità, il Diavolo ora non può far altro che rimettere la testa sul campionato: resta solo quello, oltre alla Supercoppa di fine mese a Riad". Queste le parole del giornalista Carlos Passerini dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio in Coppa Italia. Il commento da 'Il Corriere della Sera': "Tradotto: tutte le energie devono essere incanalate lì. C’è un primo posto da difendere. Per riuscirci servirà però di più, rispetto a quanto visto ieri. La trasferta di Torino lunedì sarà già il primo crocevia, visto che domenica Napoli e Juventus si toglieranno".

Passerini continua: "Poi Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina: se c’è un momento per accelerare, è questo. In attesa del mercato di gennaio. Dove il Milan non potrà restare a guardare, se vuole alzare il livello di una rosa oggi troppo corta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter in difficoltà: errori tecnici e incertezza. Il Milan potrebbe avere un problema>>>

Pensiero chiaro sul mercato di gennaio: "Servono — in ordine di urgenza — un centravanti, un esterno destro e uno stopper. Lo si è visto anche ieri".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Il veleno Lazio fa fuori il Milan”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Zac, fuori Max. Capolavoro Lazio. Milan a casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA