TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 19 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 19 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 19 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un netto 'no' alla SuperLega , il nuovo campionato europeo tra club italiani ( Juventus , Milan e Inter ), spagnoli ed inglesi sorto ufficialmente nella tarda serata di ieri. Quindi, facendo spazio al campo, si parla dei risultati delle squadre torinesi.

Male la Juventus di Andrea Pirlo, che perde in casa dell'Atalanta e che si fa superare in classifica proprio dalla 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Bene, invece, il Torino che rimonta e supera la Roma: bel balzo in avanti in zona salvezza per i granata di Davide Nicola.