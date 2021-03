Theo Hernández: “Milan, rimonta Scudetto possibile” | Serie A News

Theo Hernández, terzino rossonero, crede in un Milan da vertice nonostante i 6 punti di distacco dall'Inter capolista: le sue parole ad 'AS'

'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Theo Hernández , terzino del Milan , ieri ai microfoni di 'AS'. Il laterale francese, tra i tanti temi dibattuti, ha parlato dell'ennesima, mancata convocazione nella Nazionale di Didier Deschamps . Anche se lui ci spera ancora.

A Milano e in rossonero Theo Hernández sembra trovarsi davvero a meraviglia ... "Al Milan sono molto felice - ha detto il numero 19 transalpino -. Dal primo momento in cui sono arrivato, compagni, tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente non vuoi andartene".