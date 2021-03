Theo Hernández: “Sto così bene al Milan. Voglio restare qui a lungo”

Theo Hernández, giunto al Milan nell'estate 2019 dal Real Madrid, dichiara amore e fedeltà ai colori rossoneri. "A Milano sto benissimo"

Theo Hernández, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'AS' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). In merito il suo futuro professionale, Theo Hernández, di fatto, ha giurato amore e fedeltà ai colori rossoneri. "È che qui sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia la squadra che i tifosi e tutto il club, mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, semplicemente, non vuoi andartene. Voglio restare ancora a lungo. Milano è bellissima. Si mangia bene, si può fare shopping, la gente è gentile … Ci sto benissimo". Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>