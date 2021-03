Theo Hernández: “Rimonta Scudetto? Manca ancora tanto: lotteremo”

Theo Hernández, difensore francese del Milan, non considera conclusa la lotta al vertice. "I campionati spesso regalano sorprese"

Theo Hernández, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'AS' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). In merito la possibilità che i rossoneri di Stefano Pioli possano ancora sperare nella vittoria dello Scudetto, il francese ha ammesso: "Se credo alla rimonta? Certo, manca ancora tanto. L’Inter si è un po’ allontanata, ma lotteremo fino all’ultima giornata, può ancora perdere o pareggiare. I campionati, spesso, regalano sorprese. Poi, ovviamente, ho l’obiettivo di giocare la Champions con questa maglia. Sarebbe bellissimo anche perché il Milan non la gioca da tanto tempo". Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>