TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 marzo 2021

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 24 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha rivelato che, se a fine stagione Giorgio Chiellini si ritirasse, la fascia di capitano della Juventus finirebbe sul braccio dell'olandese Matthijs de Ligt .

Quindi, spazio alle dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina, ai consigli per gli acquisti (Robin Gosens e Andrea Belotti) di Paolo Bonolis per l'Inter ed alla ricerca di un nuovo direttore generale per il Torino di Urbano Cairo.