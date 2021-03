Theo Hernández: “Voglio giocare nella Francia al fianco di mio fratello”

Theo Hernández, difensore del Milan, non è stato convocato dalla Nazionale francese. Il suo obiettivo, però, è scalare le gerarchie del C.T.

Theo Hernández, difensore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'AS' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). In merito la convocazione nella Nazionale francese di Didier Deschamps, che ancora non è arrivata, Theo Hernández ha sottolineato: "Non lo so, io la aspetto. Il mio cellulare ha sempre batteria e rete al massimo, nel caso arrivasse (ride, ndr). Continuerò a dare tutto ogni giorno per riuscirci, è un mio obiettivo giocare nella Francia al fianco di mio fratello". Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>