Stop alla Serie A? Milan e Verona si sfiderebbero per l’Europa League

NEWS MILAN – Ieri la UEFA ha ribadito la propria volontà di far concludere i campionati nazionali entro il prossimo 3 agosto. C’è, però, la possibilità che questo non sia possibile e, per non farsi trovare impreparata, la UEFA ha fornito alle sue 55 Federazioni le linee guida da seguire in tal senso.

“Se una competizione nazionale viene prematuramente interrotta per motivi legittimi, la UEFA richiederebbe alla Federazione Nazionale interessata di scegliere le squadre per le competizioni UEFA per club 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20”.

Tale scelta dovrà basarsi su “principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori”, con la “determinazione finale dei posti idonei per le competizioni UEFA per club dovrà essere confermata dagli organi competenti a livello nazionale”. No, dunque, alla valutazione dei ranking storici delle società ed alla possibilità di ‘Wild Card‘, poiché le Federazioni dovranno stilare una classifica.

Una classifica, come ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, può essere però proposta senza problemi nei Paesi in cui tutte le squadre hanno disputato il medesimo numero di partite, come in Spagna. In Italia ed in Inghilterra, invece, ciò non è finora accaduto e, pertanto, devono essere valutate molteplici azioni. Al momento, per la rosea, sarebbero due i criteri in gioco.

Tali criteri porterebbero ad esiti diversi: il primo criterio è il quoziente punti/partite, ovvero la media punti. Il secondo criterio considera la classifica alla 25^ giornata, ultimo turno completato del campionato. Con il primo criterio, le prime 6 della classifica di Serie A (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli) resterebbero al loro posto, mentre il Milan perderebbe due posizioni, scivolando dietro Verona e Parma.

Sulla base del primo criterio, dunque, Roma e Napoli andrebbero ai gironi di Europa League, con il Verona di Ivan Juric che prenderebbe parte ai preliminari al posto del Milan. Tenendo conto – come proporrebbe la Lega Serie A – dell’ultimo turno completo, invece, al 7° posto si piazzerebbe il Milan con 36 punti ottenendo il pass per i preliminari di Europa League.

Bisogna però anche tener conto del fatto che, se la Coppa Italia venisse portata a termine, la vincente si qualificherebbe di diritto ai gironi della seconda competizione europea per club. Se il Milan vincesse la TIM Cup, eliminando la Juventus in occasione della semifinale di ritorno, i rossoneri andrebbero ai gironi di Europa League, il Napoli ai preliminari ed il Verona fuori.