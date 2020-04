Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 24 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il futuro del calcio italiano con la ripartenza sempre più possibile e probabile. La Figc sposta la fine della stagione al 2 agosto, poi verranno concluse anche le coppe europee. In casa Milan possibile conferma per Stefano Pioli, le cui azioni per la rosea sono in risalita.

