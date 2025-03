'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nel tardo pomeriggio di ieri, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, abbia ricevuto a Palazzo Marino il Milan e l'Inter: tema del confronto, ovviamente, la proposta d'acquisto dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, delle aree circostanti e dei permessi di costruzione del nuovo stadio ancora non pervenuta sul tavolo del Primo Cittadino.