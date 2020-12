Sassuolo-Milan: Pioli perde i pezzi ma vuole i punti | Serie A News

Sassuolo-Milan, tanti assenti ma Pioli non si perde d’animo

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, sarà costretto a rinunciare a mezza squadra in occasione di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio al ‘Mapei Stadium‘. Tornerà titolare, a sinistra in difesa, Theo Hernández. Al contempo, però, il Diavolo dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Zlatan Ibrahimović e, per ultimo, anche Ante Rebić in casa dei neroverdi di Roberto De Zerbi.

Spetterà sempre a Pierre Kalulu giocherà centrale nella retroguardia, a Sandro Tonali in mediana ed a Rafael Leão agire da centravanti. Convocato, per la prima volta con i ‘grandi’, anche Emil Roback, classe 2003, centravanti della Primavera rossonera.

Pioli, però, alla vigilia di questo delicatissimo Sassuolo-Milan non si è perso d’animo. “La squadra non avrà alcun contraccolpo psicologico per le assenze perché è un gruppo che propone e che crea”, ha detto Pioli, le cui dichiarazioni in conferenza stampa a Milanello sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

“In una stagione possono arrivare questi momenti, ma siamo una squadra di qualità e con valori importanti. Il nuovo infortunio di Ibra? È stata una giornata difficile: prima dell’allenamento eravamo convinti che potesse essere a disposizione contro il Sassuolo per giocare uno spezzone di gara”.

“Andava tutto bene, poi c’è stato questo intoppo – ancora Pioli sull’assenza di Ibrahimovic in Sassuolo-Milan -. Ibra aveva una voglia incredibile di rientrare. È forte e tornerà più forte di prima”. Intanto, il mercato di gennaio è dietro l’angolo … “Se ci sarà la possibilità di migliorare questo organico con prospetti da Milan, in base alle situazioni ed alle possibilità, lo faremo”.

Sassuolo-Milan, però, è una gara che oggi nasconderà tante insidie. Così Pioli: “Dobbiamo avere attenzione, lucidità e compattezza. Dovremo essere bravi a capire ed a gestire le fasi della partita. Ci vuole una prestazione di alto livello. Loro giocano un buon calcio, sono allenati bene. Hanno giocatori di qualità ed un’identità chiara”.

Pioli, però, non cerca alibi per le tante defezioni e, in vista di Sassuolo-Milan, ha spiegato: “Il Sassuolo è pericoloso, sta facendo qualcosa di eccezionale. Noi abbiamo delle assenze ma abbiamo comunque dimostrato di avere grandi valori. Abbiamo 15 punti in più dell’anno scorso, e questo è un campionato ancora più equilibrato e difficile”.

Chiusura del mister dedicata a Hakan Çalhanoğlu, per il quale Pioli, evidentemente, stravede. “È un leader di questa squadra, un giocatore intelligente. Ho grande stima di lui: con i giocatori intelligenti si possono giocare grandi partite. Ha le qualità per avere qualche gol in più”. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>