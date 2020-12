Sassuolo-Milan: “Prove di resistenza. Chance per Leao” | Serie A News

Sassuolo-Milan: in attacco toccherà a Leao

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, pensaci tu. Questo, in pratica, secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, è l’auspicio del tecnico rossonero, Stefano Pioli, in vista di Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio, ore 15:00, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

La maledizione rossonera, infatti, continua ed in attacco è allarme rosso. Dopo Zlatan Ibrahimovic, che rimarrà fuori altre tre settimane, si è fermato anche Ante Rebic. Colpa di una botta al piede rimediata durante Genoa-Milan di mercoledì scorso a ‘Marassi‘ e non ancora riassorbita.

Rebic tornerà mercoledì sera per Milan-Lazio ma, intanto, per il Diavolo oggi sono guai seri. In Sassuolo-Milan chance per Leao, con la speranza che il numero 17 portoghese si dia una svegliata. Tra ultime, brutte prestazioni ed i 35mila euro pignorati dallo Sporting Lisbona per un contenzioso contrattuale, sta attraversando un momento nero.

Il talento c’è tutto. Starà, però, all’ex Lille accendersi e dare di più, come gli chiede in continuazione il tecnico Pioli. Tornerà Theo Hernández, ma, in casa Milan, i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa hanno tolto delle certezze. Il vantaggio in classifica sull’Inter è sceso da cinque punti ad uno soltanto e già oggi, qualora non dovesse arrivare un successo a Reggio Emilia, si concretizzerebbe il sorpasso.

Da Paolo Maldini in giù tutti, al Milan, cercano di abbassare le pressioni, ricordando come l’obiettivo non sia lo Scudetto, bensì un posto nella prossima Champions League. Ma, in caso di perdita del primo posto fin qui occupato meritatamente dalla prima giornata di campionato, c’è la paura di un contraccolpo psicologico sulla squadra, già decimata dalle assenze dei suoi calciatori più importanti.

Anche oggi la formazione rossonera avrà un'età media molto bassa, di massimo 23 anni. Detto di Leao titolare in Sassuolo-Milan, in corso d'opera potrebbe vedersi anche Emil Roback, classe 2003, convocato al posto di Rebic. Il giovane attaccante svedese, acquistato per 2 milioni di euro dall'Hammarby, è il pupillo di Ibra, che stravede per lui e ne ha sponsorizzato l'arrivo.