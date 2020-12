Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (20/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre con il netto successo, 0-4, della Juventus sul campo del Parma. Rete dell’ex Dejan Kulusevski, poi doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Álvaro Morata: ora volano i bianconeri di Andrea Pirlo. In alto, sotto la testata, il derby a distanza tra Milan (28 punti) e Inter (27). Stefano Pioli perde Ante Rebić e si affida in attacco a Rafael Leão. I nerazzurri di Antonio Conte, invece, puntano su Romelu Lukaku per il sorpasso in classifica. Papu Gómez, attaccante argentino, non convocato per Atalanta-Roma di oggi pomeriggio. Rottura con la società, ora è sul mercato. Infine, accenno all’esame di italiano truccato di Luís Súarez: conferme nell’interrogatorio dello stesso uruguaiano.

