Conferenza Sassuolo-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Sassuolo-Milan, le parole di Pioli alla vigilia del match di Serie A

CONFERENZA MILAN PIOLI – Domani pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan. La gara sarà valida per la 13^ giornata della Serie A 2020-2021.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà costretto ad ovviare alle assenze di Simon Kjær, Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per conservare il primo posto in classifica davanti all’Inter.

Alle ore 11:30 Pioli parla in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per introdurre i temi principali del match di campionato.

LIVE – LE PAROLE DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SASSUOLO-MILAN

Sul gioco del Milan che porta in gol tanti giocatori: “Significa che possiamo essere imprevedibili. E’ facile pensare per gli avversari che i nostri attaccanti siano punto di riferimento. forse è meglio. Dobbiamo essere propositivi, portare più giocatori nell’area avversaria. Anche se un allenatore è sempre contento quando vanno in gol gli attaccanti. Ma continuiamo ad essere pericolosi anche con gli altri giocatori”.

Sulla bella stagione del Milan: “Noi sappiamo quello che stiamo facendo, qual è il nostro percorso. Da gennaio ad oggi prestazioni positive e risultati positivi. Abbiamo 15 punti in più rispetto l’anno scorso. Significa molto per la nostra crescita, per la nostra consapevolezza, per ciò che riusciamo a mettere in campo. Ora però la classifica è più corta, il campionato è più difficile ed equilibrato. C’era da aspettarselo con gli avversari forti che ci sono in questo campionato”.

Sul Sassuolo: “Affrontiamo una squadra che sta bene in campo, con determinate caratteristiche, che ha fatto risultati importanti all’inizio seppur con tante assenze. Ora hanno recuperato giocatori nel reparto offensivo. Dovremo capire bene le situazioni, è una squadra da affrontare con grande rispetto, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta”.

Su Zlatan Ibrahimović: “Chiaro che è stata una giornata particolare e difficile. Prima dell’allenamento di ieri eravamo convinti, lui per primo, che potesse essere disponibile per domani, per uno spezzone di gara. Purtroppo c’è stato qualche intoppo. Mi è dispiaciuto molto per lui, aveva voglia di rientrare per aiutare la squadra. E’ forte, è un campione, tornerà più forte di prima. Le alternative ci sono, i ragazzi sono pronti”.

Sulle preoccupazioni per le mancanze sotto rete: “Credo che abbiamo battuto un record importantissimo con tante partite di fila con almeno due gol. Non abbiamo problemi in fase offensiva o realizzativa. Ma abbiamo subito qualche gol di troppo. La squadra deve tornare a lavorare con più attenzione, lucidità ed intensità. Abbiamo alternative, possibilità. L’importante è mantenere un’identità di gioco e lo spirito di squadra che ci ha permesso di ottenere questi risultati”.

Sul vice Ibra: “Il faccia a faccia c’è stato prima di queste due partite, siamo in contatto ed insieme tutti i giorni. Normale parlare di certe situazioni, il mercato di gennaio si sta avvicinando. L’infortunio di Ibra non farà cambiare idea sulle situazioni che stiamo cercando di migliorare”.

Su Rebić e Leão: “Il piano è di proporre sempre un gioco offensivo, di arrivare davanti al portiere avversario più volte. Rebić nelle ultime due gare non ha fatto gol per bravura del portiere e perché non è il momento dove gli gira giusto. Sono soddisfatto delle sue prestazioni, ci sta dando tanta profondità, altri movimenti rispetto ad Ibra. Il vostro giudizio sarebbe cambiato se avesse segnato a Genova. Ha un piccolo problema, spero sia superato per domani. Leão? E’ stato fuori tre settimane, si può andare fuori ritmo. Ma ha qualità per il nostro modo di stare in campo”.

