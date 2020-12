Leao, beni pignorati per risarcire lo Sporting Lisbona

MILAN NEWS – In Portogallo l’attaccante rossonero Rafael Leao rappresenta un vero e proprio caso. Il classe 1999 infatti ha ricevuto il pignoramento di alcuni beni in patria. Il TAS ha costretto l’attaccante del Milan a risarcire per 16,5 milioni lo Sporting Lisbona, suo vecchio club, dal quale si è svincolato unilateralmente nell’estate del 2018 dopo essere stato aggredito, insieme ad altri compagni di squadra, da alcuni tifosi. Soldi che ancora Leao non ha ripagato. Per questo, alcuni dei suoi beni in Portogallo sono stati pignorati. Una situazione sicuramente particolare e delicata, che potrebbe anche influire mentalmente sulle prestazioni di Leao in campo con la maglia rossonera.

