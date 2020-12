CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 20 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 20 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha aperto, in prima pagina, con la doppietta di Cristiano Ronaldo nello 0-4 della Juventus sul campo del Parma. Con questa doppietta, CR7 è arrivato a quota 758 gol ufficiali: superato il record di Pelé. Spazio, poi, al Milan: rossoneri a pezzi, mancherà anche Ante Rebić oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

L’Inter, dunque, cerca il sorpasso in vetta alla classifica nel match interno contro lo Spezia. Le due romane, infine, attese da due gare molto complicate. Esame da grande per la Roma, in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Lazio, invece, riceve allo stadio ‘Olimpico‘ il Napoli di Gennaro Gattuso, decimato in attacco da infortuni e squalifiche.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>