Milan, meno grave l’infortunio di Ibrahimovic: ecco quando vuole rientrare

Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è stato nuovamente costretto a fermarsi ai box. L’attaccante svedese, che era perfettamente guarito dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, venerdì a Milanello si è infortunato di nuovo.

Questa volta, però, il nativo di Malmö ha accusato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. Verso fine anno, come rivelato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Ibrahimovic si sottoporrà a nuovi esami. Dopo un primo, grande spavento, però, ora in casa Milan si respira più ottimismo sulle condizioni del numero 11.

Ibrahimovic, infatti, potrebbe provare a rientrare per Milan-Juventus del prossimo 6 gennaio 2021. Ciò non significa che sarà regolarmente in campo, ma neanche che rientri, come previsto in un primo momento, alla fine del prossimo mese. C’è la speranza che Zlatan recuperi per il match contro i bianconeri, ma non verrà forzato.

Ibra, infatti, è arrivato mentalmente ‘stanco’ in questi giorni, visto che aveva provato a recuperare più velocemente possibile per Sassuolo-Milan, di modo che potesse tornare ad aiutare la squadra sin da subito. La troppa voglia lo ha tradito e ha finito per rifarsi male. Adesso, per lui, è fondamentale staccare la spina.

E non è escluso che parta per la Svezia, per raggiungere la sua famiglia, con qualche giorno d'anticipo rispetto i suoi compagni di squadra.