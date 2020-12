TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 20 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con il commento di Parma-Juventus 0-4. Spettacolo dei bianconeri di Andrea Pirlo al ‘Tardini‘, con i gol di Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) ed Álvaro Morata. Adesso il Milan è solo ad un punto di distanza.

I rossoneri scenderanno in campo falcidiati dalle assenze a Reggio Emilia oggi in occasione di Sassuolo-Milan. Out, infatti, anche Ante Rebić. Il Diavolo pensa a Gianluca Scamacca come nuovo attaccante. Ecco perché l’Inter di Romelu Lukaku, adesso, vede concretizzarsi la possibilità del sorpasso in vetta alla classifica di Serie A: oggi pomeriggio a ‘San Siro‘ arriva lo Spezia.

Infine, Marco Giampaolo, allenatore del Torino, chiede ai suoi ragazzi di dare tutto in campo per risollevarsi dall’ultimo posto. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>