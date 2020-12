Calciomercato Milan – Prende quota la pista Scamacca: le ultime | News

Calciomercato Milan: vice Ibra, sale Scamacca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Scamacca, classe 1999, potrebbe essere il centravanti prescelto dal club rossonero per sostituire Zlatan Ibrahimović, il quale, ieri, si è nuovamente infortunato.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il fondo Elliott Management Corporation ha dato l’ok per investire, nel calciomercato di gennaio, per un nuovo attaccante. Ed il Milan potrebbe prendere Scamacca.

Difficile, infatti, che il Diavolo vada su un giocatore esperto come Mario Mandzukić, già scartato in estate, o su Olivier Giroud, il quale, tra l’altro, non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea.

La situazione di Arkadiusz Milik (Napoli) intriga, ma ci sono due ostacoli che frenano l’operazione. Il polacco vorrebbe un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione. E, oltretutto, il club partenopeo vorrebbe 18 milioni di euro per il suo cartellino.

Questo nonostante Milik sarà un giocatore libero a parametro zero tra sei mesi. Ecco, dunque, che salgono vertiginosamente le quotazioni di Scamacca. Attualmente, il bomber della Nazionale Italiana Under 21 gioca nel Genoa, ma è di proprietà del Sassuolo.

Non è escluso che domani, dopo Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘, le società possano approfondire i discorsi relativi al possibile trasferimento di Scamacca al Milan nel calciomercato di gennaio.

L’idea del Diavolo sarebbe quella di subentrare al Genoa nella formula del prestito, girando alla formazione di Rolando Maran, come sostituto del centravanti, il prestito del giovane Lorenzo Colombo, classe 2002. Calciomercato Milan, un altro Weah in rossonero? Elliott ci prova >>>