Sassuolo-Milan, Ibrahimovic è pronto al gran finale | Serie A News

Alle ore 18:00 si disputerà Sassuolo-Milan e Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per la 38^ e ultima giornata della Serie A 2021-2022. Partita, infatti, importantissima quella del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: in caso di vittoria o pareggio, il Milan conquisterebbe il 19° Scudetto della sua storia.

Ibrahimovic in Sassuolo-Milan ci sarà. Poi, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si aprirà il tempo delle riflessioni per lui. In questa stagione non ha inciso molto, almeno in termini di reti. Questa volta non si è fermato per squalifiche ripetute, così com'era accaduto nella stagione 2010-2011, suo primo e unico Scudetto con il Milan, bensì per gli acciacchi.

Si parla, addirittura, di una nuova operazione al ginocchio sinistro, che non sembra voler dare tregua al nativo di Malmö. Che, intanto, ha rifiutato la convocazione nella Svezia per le partite di Nations League. Ma Ibra avrà ancora voglia di andare avanti? L'attaccante del Milan, uomo intelligente, super professionista e che conosce bene il suo corpo, sa benissimo che sta per arrivare il giorno che non avrebbe mai voluto che arrivasse.

Ha dichiarato, di recente, di essere un po' impaurito, di non sapere cosa fare qualora dovesse ritirarsi. Sembra, insomma, indeciso su cosa fare da domani in avanti. Ibrahimovic ha ripetuto, più volte, che non avrebbe smesso se prima non avesse vinto con il suo Milan. Se a Reggio Emilia arrivasse lo Scudetto, il numero 11 rossonero potrebbe anche optare per l'addio al calcio giocato.

Dal suo ritorno in rossonero, stagione 2019-2020, ha portato, per dirla con Pioli, "mentalità ed una qualità superiore a tutti. Ha fatto crescere una squadra giovane, diventando un punto di riferimento". In campo, in questa stagione, appena 8 gol e 3 assist in 22 presenze. L'ultimo centro, però, è datato 9 gennaio 2022, in occasione di Venezia-Milan 0-3. L'istinto da killer, però, gli è rimasto e non è detto che vada a caccia, oggi, del gol-Scudetto.

Un po' come quelli che, nel maggio 2008 in Parma-Inter 0-2, mise a segno entrando in campo dalla panchina e ribaltando le sorti di un campionato che stava prendendo la via della Capitale. Milan, il nuovo bomber arriva dal Chelsea? Le ultime news di mercato >>>

