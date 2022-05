Calciomercato Milan – Il nuovo bomber dal Chelsea? Le ultime news

Oggi si conclude il torneo di Serie A, con Milan e Inter che si contendono lo Scudetto. Quindi, sarà calciomercato, con i rossoneri destinati ad essere molto attivi sul fronte delle entrate. La squadra sarà ritoccata in maniera importante tanto in difesa, quanto a centrocampo. Ma attenzione, perché anche nel ruolo di centravanti Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono operare con criterio per nuovi innesti.