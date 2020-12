Sassuolo-Milan 1-2: “Lampo Milan e resta primo” | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2, l’analisi del match de ‘La Gazzetta dello Sport’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – “Il Milan è coraggio e tecnica’. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha apostrofato così la squadra di Stefano Pioli, capace di espugnare, 1-2, il difficile campo del ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. E, soprattutto, di mantenere la vetta della classifica davanti all’Inter in una giornata che avrebbe potuto favorire i nerazzurri.

Invece, in Sassuolo-Milan, nonostante le tante, importanti assenze (Matteo Gabbia, Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić), il Diavolo ha dimostrato “coraggio tattico, tecnica ed una trascinante empatia ambientale”. Dal 21 luglio scorso a ieri, da Sassuolo-Milan 1-2 a Sassuolo-Milan 1-2, i rossoneri hanno anche cambiato pelle.

Allora, erano dipendenti da Ibrahimović. Adesso, invece, hanno sviluppato un gioco ed una convinzione che va ben oltre qualsiasi totem. Non si farebbe risultato con una formazione così decimata, altrimenti. Il Milan è andato subito in vantaggio, grazie alla rete lampo di Rafael Leão, ha raddoppiato con Alexis Saelemaekers.

Poi, nella sofferenza, è stato preso per mano da Hakan Çalhanoğlu (annullato un gol al turco tra quelli di Leão e Saelemaekers) e Theo Hernández, i quali, nel ‘vuoto’ lasciato da Ibra, sono diventati i leader carismatici della squadra rossonera. E adesso, per il Milan, i risultati utili consecutivi in campionato sono ben 25.

Il Diavolo ha anche inanellato 33 gare di fila con almeno un gol fatto, e nelle ultime 15 ne ha fatti addirittura due. Inoltre, ha ben 17 punti in più dell’anno passato. La squadra di Pioli demolisce record su record e lo fa in maniera nettamente meritata. Peccato, però, per l’ammonizione rimediata da Franck Kessié. L’ivoriano, diffidato, sarà costretto così a saltare Milan-Lazio, ultimo appuntamento di un 2020 da incorniciare per il Milan.

Poi, spazio al mercato. Pioli ha giurato che non gli serve nessuno. Però, tra Inter e Juventus che incalzano, ed il polpaccio di Ibrahimović che fa le bizze, come non ripensare a quei 12 gol in 13 gare di Mario Balotelli, da gennaio a giugno, che, nel 2013, consentirono al Diavolo di entrare in Champions League …