Sassuolo-Milan, Pioli: “Vittoria che fa morale. Gol Leao? Merito dello staff”

Sassuolo-Milan, le parole di Pioli a ‘Milan TV’

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sull’abbraccio finale e sull’unità della squadra: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi che hanno approcciato bene la partita. Siamo una squadra giovane ma matura. Dal punto di vista del morale è importante. Abbiamo approcciato bene la partita, Ora ci godiamo la vittoria e da domani ne pensiamo”.

Sul gol di Leao e da come è nato: “Il gol di Leao è merito dello staff. Abbiamo sempre predisposizioni diverse. Per oggi abbiamo pensato a questa ed è andata bene e ci ha permesso di andare in vantaggio consentendoci di fare una partita importante. Nelle ultime partite dove siamo andati in svantaggio avevamo dovuto cambiare assetto tattico e mentale”.

Sull’obiettivo della squadra: “Noi abbiamo un nostro obiettivo che ci siamo prefissati dopo la partita contro la Lazio. Ce lo siamo creati nello spogliatoio ed è nostro. Dopo la partita di mercoledì forse potremmo raggiungerlo ma è un record nostro. Ringrazio i tifosi che ci hanno supportato e ci fanno sentire il loro sostegno anche da lontano. Sono stati grandissimi e i ragazzi lo hanno apprezzato molto”.

Sul centrocampo con la Lazio: “Mi piacerebbe avere più scelte ma faremo di necessità, virtù. La squadra è stata brava sempre a reagire e a dimostrare la propria forza. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. Dobbiamo stringere i denti”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>