Calciomercato Milan – Vice Ibra: il Diavolo punta tutto su Jovic | News

Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per Jovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, potrebbe approdare al Milan nella sessione di calciomercato di gennaio. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘.

Il Milan, infatti, privo dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic, avrebbe deciso di puntare tutto su Jovic per rinforzare il proprio reparto avanzato e continuare a sognare lo Scudetto.

La trattativa di calciomercato tra Milan e Real Madrid per Jovic sarebbe già stata avviata ed in giornata è previsto un incontro tra la dirigenza del Milan e Fali Ramadani, agente del bomber, per discutere i termini dell’ingaggio con il Diavolo.

Jovic, sotto contratto con le ‘Merengues‘ fino al 30 giugno 2025, arriverebbe in rossonero in prestito secco per sei mesi, fino al 30 giugno 2021. Il Milan, dunque, dopo aver già provato a prendere Jovic la scorsa estate, è ora vicino all’obiettivo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, avrebbero dunque individuato nell’ex Eintracht Francoforte l’elemento idoneo da regalare all’allenatore Stefano Pioli nel ruolo di centravanti.

Giovane, ma già esperto in campo europeo, Jovic già conosce Ante Rebic, per aver giocato due anni insieme in Germania. Il Real Madrid si è convinto a farlo partire giacché, finora, in stagione, ha giocato appena 5 volte per un totale di 200 minuti.

Troppo poco per un calciatore che, nell'estate 2019, era stato pagato ben 63 milioni di euro. La cessione gratuita al Milan, fino al termine dell'annata, servirebbe anche a rilanciarlo ed a rivalutare il capitale speso.