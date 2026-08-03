Il nuovo corso del Milan sotto la guida di Rúben Amorim non si costruisce soltanto attraverso i duri carichi di lavoro atletici e le sessioni tattiche sul campo. Nella serata di ieri, a Perth (Western Australia), è andata in scena una bellissima e significativa iniziativa fortemente voluta dal tecnico portoghese per cementare lo spogliatoio e unire l'ambiente rossonero.

Retroscena Milan: la maxi cena offerta da Rúben Amorim a Perth

Come svelato dalle edizioni odierne di La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, l'allenatore lusitano ha deciso di offrire di tasca propria una sontuosa cena a base di sushi per tutta la spedizione milanista. La location scelta è stato il prestigioso ristorante giapponese, situato proprio all'interno del lussuoso complesso alberghiero che ospita il ritiro estivo del Diavolo.

All'evento conviviale ha preso parte l'intera delegazione rossonera, per un totale di ben 95 persone. Rigorosamente vestiti con le tute ufficiali e le t-shirt del Milan, si sono seduti a tavola non solo i calciatori e i membri dello staff tecnico, ma anche i dirigenti al seguito della squadra e tutti gli operatori della comunicazione, della logistica e dell'area commerciale che stanno curando nei minimi dettagli la tournée internazionale.

Un momento di totale spensieratezza e divertimento che fotografa la volontà di Amorim di creare un blocco unico e solido: è spesso a tavola, infatti, che nascono i legami umani capaci di fare la differenza nei momenti cruciali della stagione agonistica.

Il calendario della tournée: derby con l'Inter e sfida al Chelsea

Mercoledì 5 agosto (ore 13:00 italiane) : derby della Madonnina in versione estiva contro l' Inter sul campo di Perth.

: derby della Madonnina in versione estiva contro l' sul campo di Perth. Sabato 8 agosto (ore 14:00 italiane): trasferimento a Giacarta (Indonesia) per l'affascinante sfida internazionale contro il Chelsea.

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La parentesi di relax è servita anche a ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni sul campo. Il Milan di Amorim è atteso infatti da due test amichevoli di altissimo profilo nel giro di pochi giorni, prima di concludere la tournée asiatica:Due banchi di prova fondamentali per verificare lo stato di forma dei giocatori e l'assimilazione dei nuovi concetti tattici, con un gruppo che dopo la cena da Nobu appare decisamente più unito e compatto.