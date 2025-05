Ravelli: “Milan, il tuo peccato originale e l’impressione che dai oggi”

Per lei, la rosa del Milan vale più dell'ottavo posto finale in campionato , anche se si può discutere sulla composizione della stessa, visto anche il - 70 del saldo sul mercato . " Il peccato originale, dunque, è stata la scelta in panchina - ha proseguito la Ravelli -. Ed è da qui che si deve ripartire. Perché il tema è che - quando si deve avviare una ricostruzione - è tutto maledettamente difficile: le vecchie volpi del calcio dicono che vince chi sbaglia meno sul mercato ma, quando devi ricostruire, sul mercato devi muoverti molto, e quindi i margini di errore sono maggiori".

La differenza, attuale, tra Juventus e Milan non è soltanto il fatto che i bianconeri siano in Champions League e i rossoneri no. Ma anche e soprattutto nelle idee della società. A Torino, dopo il fallimento Motta, puntano Conte. Il Milan? "Sembra ripetere i macchinosi percorsi che hanno portato a due tecnici (stranieri) che erano apparsi da subito delle scommesse. Conte, a cui si è rinunciato scientemente un anno fa, resterà un rimpianto destinato a non trovare pacificazione", ha commentato la giornalista sulla 'rosea'.