PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Hojlund e la Coppa Italia
EDICOLA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Hojlund e la Coppa Italia
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Coppa Italia. Milan, si fa sul serio. C'è il Bari. La Juventus segna in amichevole. Sprint Inter. Il Napoli davanti a tutti. Capello: "Allegri da Scudetto". PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA