Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra Hojlund e la Coppa Italia

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Prime pagine giornali sportivi di oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Coppa Italia. Milan, si fa sul serio. C'è il Bari. La Juventus segna in amichevole. Sprint Inter. Il Napoli davanti a tutti. Capello: "Allegri da Scudetto". PROSSIMA SCHEDA

