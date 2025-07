Quotidiani sportivi, le prime pagine: Jashari, Vlahovic e non solo. Il Milan …

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il calciomercato. L'Inter vuole 'regalare' Lookman a Chivu. Colpi a Roma: pronti Ferguson e El Aynaoul. Jashari strappa col Bruges. E' più vicino al Milan. Offerta per Estupinan. Kolo Muani convocato dal PSG. Napoli, De Bruyne già idolo. PROSSIMA SCHEDA