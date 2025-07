Quotidiani sportivi, le prime pagine: beffa Brown e non solo

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tennis. Finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz. In alto il calciomercato: per l'Inter spunta Xhaka, ex obiettivo del Milan. Kolo Muani scontato. Torna Pioli: ufficiale alla Fiorentina. PROSSIMA SCHEDA