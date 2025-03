Quotidiani sportivi, le prime pagine: regalo per Inzaghi, sponsor per Tudor

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter e dei premi fissati per i nerazzurri in caso di vittoria di qualche competizione a fine stagione. L'allenatore Simone Inzaghi, per esempio, avrà un milione di euro se la squadra vincerà lo Scudetto. Ai giocatori, invece, 6 milioni di euro in caso di 'Triplete'.

Bonus finiti, invece, per Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus. Nel caso in cui i bianconeri non si qualificassero alla prossima edizione della Champions League, il dirigente potrebbe saltare. Retroscena: nell'ultimo calciomercato invernale stava vendendo Andrea Cambiaso al Manchester City per salvare i conti della 'Vecchia Signora'.

Viaggio di lavoro in Russia per Francesco Totti, che sta causando non poche polemiche. E l'ex Roma sottolinea: "Andrei pure a Kiev". Intanto, il figlio di Gianluigi Buffon, Louis, attaccante del Pisa, va in gol con l'Under 18 della Repubblica Ceca, la Nazionale (della madre) che ha scelto di rappresentare.