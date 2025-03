Quotidiani sportivi, le prime pagine: peccato, Italia. La Juve a Tudor

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ribaltone in casa Juventus. Dopo 13 acquisti, 234 milioni di euro spesi e soltanto un 5° posto in campionato, la Juve ieri ha deciso per l'esonero di Thiago Motta. Al suo posto, l'ex difensore bianconero Igor Tudor. Oggi primo allenamento sotto la conduzione tecnica del croato.