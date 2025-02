Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter batte la Lazio e si regala il Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con il successo dell'Inter nel quarto di finale di Coppa Italia 2024/2025 contro la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Marko Arnautovic ed Hakan Calhanoglu. I nerazzurri, in questo modo, hanno centrato l'accesso alla semifinale dove affronteranno il Milan. Spazio, poi, anche al Napoli e all'infortunio di André-Frank Zambo Anguissa, out per almeno tre settimane. Nella parte bassa, infine, si parla di Milan e del possibile rinnovo di Christian Pulisic.